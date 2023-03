Wegen einem misslungenen Wendemänover ist es Freitagnacht gegen 22:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B32 bei Amtzell gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, wollte eine "ortskundige Fahrerin" eines VWs im Bereich einer Bushaltestelle wenden, weil sie zuvor die Ausfahrt verpasst hatte. Allerdings gelang es ihr nicht, in einem Zug zu wenden. Daher blieb sie, um weiter zu rangieren, halb in der Bushaltstelle und halb auf der Fahrbahn stehen. Das erkannte der Fahrer eines Skodas zu spät. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Zwei Menschen schwer verletzt

Der 64-jährige Skoda-Fahrer und eine 25-jährige Mitfahrein des VWs erlitten schwere Verletzungen. "Die fünf weiteren Insassen des VW blieben mit jetzigem Erkenntnisstand unverletzt", so die Polizei. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro.

B32 für zwei Stunden gesperrt

Zur Versorgung der Verletzten, zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge, sowie Reinigung der Fahrbahn blieb die B32 in betreffenden Bereich für ca. zwei Stunden voll gesperrt. An der Unfallstelle eingesetzt waren mehrere Rettungswägen, ein Notarzt, drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und zwei Polizeibesatzungen des Unfallaufnahmedienstes und des Polizeireviers Ravensburg.

Auch interessant für dich: Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Vier Verletzte nach verbotenem Überholmanöver auf der Fernpassstraße in Tirol