In Weißenhorn hat ein unbekannter Fahrradfahrer zwei junge Frauen belästigt. Der Mann war "unten ohne" unterwegs.

In der Nacht zum Dienstag hat ein fast komplett nackter Radfahrer zwei junge Frauen in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) belästigt. Der Mann hatte die Frauen gegen 23:20 Uhr auf dem Parkplatz an der Fuggerhalle angesprochen. Dabei trug der Mann nur ein weißes T-Shirt - eine Hose, bzw. Unterhose waren Fehlanzeige.

So wird der fast nackte Radler beschrieben

Laut der Polizei habe der Mann die beiden Frauen gefragt, wie sie seine fehlende Bekleidung fänden und fuhr dann mit seinem Fahrrad wieder davon. Bei dem nackten Radfahrer soll es sich um einen Mann zwischen 50 und 60 Jahre handeln. Er trug graues, bzw. helles, gewelltes Haar in Schulterlänge und eine Brille. Bei dem Fahrrad des Mannes handelt es sich um ein schwarzes Moutainbike mit einem Einkaufskorb auf dem Gepäckträger.

Personen, die Hinweise zu dem Mann machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn melden. Die Telefonnummer lautet 07309/96550.