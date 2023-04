4.500 Euro sollte ein 26-jähriger Mann aus Unteregg an eine bislang unbekannte Erpresserin überweisen, um zu verhindern, dass ein Nackt-Video von ihm in der Öffentlichkeit landet. Der Mann reagierte richtig und ging nicht auf die Forderungen ein. Stattdessen wendete er sich an die Polizei, die jetzt ermittelt.

Nach Angaben der Polizei hatte die Täterin am Donnerstag über Facebook Kontakt zu dem 26-jährigen Unterallgäuer aufgenommen. Im Verlauf eines Chatgesprächs verschickte die Unbekannte "freizügige Bilder und Videos" von sich. Der 26-Jährige wurde am Folgetag aufgefordert, ebensolche Aufnahme auch von sich zu schicken. Er willigte ein und zeigte sich in einem Live Chat kurzzeitig vollständig nackt. Kurz darauf forderte die Frau 4.500 Euro, ansonsten würde sie die Aufnahme veröffentlichen.