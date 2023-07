In Haldenwang ermittelt die Polizei gegen einen Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Mann war am Sonntagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er eine Glasscherbe unter den Reifen eines Transporters legte. Offenbar war der Tat ein schon seit Jahren andauernder Nachbarschaftsstreit vorausgegangen.

Obwohl der Mann nicht mehr in der Ortschaft wohnt, ging der Streit mit seinem Nachbarn der Polizei zufolge noch weiter. Am Sonntagnachmittag soll der ehemalige Nachbar dann seinen Kontrahenten dabei beobachtet haben, wie der etwas unter den Reifen seines Transporters legte. Als er nachsah fand er den abgebrochenen Boden einer Glasflasche.

Nicht der erste Sabotageversuch

Wäre das Fahrzeug losgefahren, hätte sich die Scherbe in den Reifen gebohrt und einen Platten verursacht. Bei der Aufnahme des Vorfalls erfuhren die Beamten, dass dies nicht der erste Versuch war, den Reifen an dem Transporter zu beschädigen. Die Polizisten zeigten den ehemaligen Nachbarn wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr an.