Bei einem Unfall in Memmingen am Dienstag hat ein Autofahrer seine Mitfahrer teils schwer verletzt im Auto zurückgelassen. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet.

Am Dienstag kam gegen 23:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Dr.-Karl-Lenzstraße in Memmingen, bei dem zwei Mitfahrer leicht und ein weiterer schwer verletzt wurden. Der Fahrer des Wagens flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizeiinspektion Memmingen einen 19-Jährigen als Fahrer ermitteln. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 19-Jährige mit deutlich überhöhtem Tempo den Unfall verursacht hatte. Darüber hinaus war der junge Mann laut Polizei nicht mal im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizei findet Drogenzubehör und Waffen

Bei einer vom Amtsgericht Memmingen angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten neben der zum Unfallzeitpunkt getragenen Kleidung des Fahrers unter anderem einen sogenannten Crusher mit Marihuana-Anhaftungen sowie einen Schlagring. Alle gefundenen Beweisstücke wurden sichergestellt. Beim Beschuldigten wurde dann noch eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

Nachdem es mehrere Anhaltspunkte gab, dass bei dem 19-Jährigen Fluchtgefahr bestand, erließ das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Anschließend wurde der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei Memmingen ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.