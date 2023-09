Nach einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer in Ravensburg ermittelt die Polizei nun in gleich zwei Fällen wegen Körperverletzung.

In der Josef-Strobel-Straße in Ravensburg hat sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein Unfall ereignet. Laut der Polizei behauptet ein 59-jähriger Radfahrer, dass ihm ein Autofahrer zu nah gekommen sei. Dadurch sei er ins Schwanken geraten und gestürzt.

Nach Unfall: Autofahrer wird geschlagen

Als der 61-jährige Autofahrer nach dem Zustand des Radfahrers erkundigen wollte, verpasste dieser ihm allerdings einen Faustschlag ins Gesicht. Das Ergebnis: Die Polizei ermittelt nun wegen gleich zwei Körperverletzungsdelikten. Der Autofahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen, der Radfahrer wegen vorsätzlicher Körperverletzung.