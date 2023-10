Es war ein eher unscheinbarer Zusammenstoß, der aber lebensbedrohliche Folgen hatte: In Sonthofen streifte ein Radfahrer eine Fußgängerin. Einen Tag später musste die 61-Jährige wegen einer Hirnblutung notoperiert werden.

Die 61-Jährige war am Freitag den 13. Oktober gegen Mittag zu Fuß in Sonthofen auf der Promenadestraße im Bereich der Fußgängerzone unterwegs. Dort fuhr zu dieser Zeit auch ein 15-jähriger Radfahrer. Als der 15-Jährige an der Fußgängerin vorbeifuhr, streifte er sie laut Polizei mit seinem Rad. Die Frau stürzte zu Boden, verletzte sich aber augenscheinlich nicht.

Fußgängerin nach Unfall mit Hirnblutung ins Krankenhaus gebracht

Nach Aufnahme des Unfalls gingen der Radfahrer und die Frau ihrer Wege. Einen Tag danach, am Samstag, wurde die Polizei jedoch von der Tochter der Frau verständigt. Sie sagte den Polizisten, dass ihre Mutter nach dem Unfall eine Hirnblutung hatte und sie deshalb ins Klinikum gebracht werden musste.

Akute Lebensgefahr nach augenscheinlich harmlosem Zusammenstoß in Sonthofen

Es bestand akute Lebensgefahr, weshalb eine Notoperation durchgeführt wurde. die Operation verlief offenbar erfolgreich. Die Polizei teilte nämlich mit, dass die 61-Jährige zurzeit stabil ist. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Sonthofen nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet um Mitteilung unter Tel. 08321/6635-0.