Am Donnerstagvormittag ist es nach einem Unfall auf der A96 zu einem handfesten Streit zwischen einem Sattelzugfahrer und einem Autofahrer gekommen. Nach einer leichten Kollision hatte der Autofahrer den Lastwagenfahrer ausgebremst und angegriffen.

Laut Polizei war im Baustellenbereich zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord wegen eines Pannenfahrzeugs der Verkehr ins Stocken geraten. Gegen 11:45 Uhr stieß ein schweizer Autofahrer seitlich mit dem neben ihm fahrenden Sattelzug zusammen. Dabei wurde der rechte Seitenspiegel eingeklappt und beschädigt.

Autofahrer bremst Sattelzug aus

Der 41-jährige Autofahrer versuchte anschließend am Ende der Baustelle den LKW-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Schließlich setzte er sich vor den Sattelzug und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Danach stieg der Schweizer aus seinem Fahrzeug und trat gegen die Verkleidung und riss die Fahrertür auf. Es kam der Polizei zufolge dann zu einer Rangelei zwischen dem 41-Jährigen und dem bosnischen Sattelzugfahrer, bei dem sich der Bosnier leicht am Bein verletzte. Schließlich zückte der LKW-Fahrer ein Brotzeitmesser, um den Angreifer auf Abstand zu halten. Daraufhin ließ der Autofahrer von dem Mann ab.

Unfallhergang unklar

Die beiden Männer setzten dann ihre Fahrt fort, bis sie schließlich von der Polizei in der Nähe der Anschlussstelle Berkheim angehalten wurden. Wie genau es zu dem Unfall kam ist unklar, weil der Schweizer und der Bosnier unterschiedliche Angaben zu dem Unfallhergang machten. Am Auto des Schweizers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Da die Fahrer nicht in Deutschland leben, mussten sie einen Zustellungsbevollmächtigten benennen. Die Polizei unterband die Weiterfahrt nach der Anzeigenaufnahme. Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen mehrerer Delikte verantworten.