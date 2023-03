Mehrere Unbekannte haben am Dienstag in Kempten einen Mann zusammengeschlagen. Vorausgegangen war der Verkauf eines Smartphones über eine Online-Verkaufsplattform. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen zu dem räuberischen Diebstahl. Ein Verkäufer eines Mobiltelefons im Kemptener Stadtteil Breiten hatte das neue, hochwertige Mobiltelefon auf einer Onlineverkaufsplattform zum Verkauf angeboten. Ein Interessent hat sein persönliches Erscheinen angekündigt und an der Haustüre geklingelt. Der Verkäufer öffnete kurz vor 21.30 Uhr die Türe. "Während sich beide kurz unterhielten, riss der Kaufinteressent dem Verkäufer das Telefon aus der Hand und rannte weg", heißt es im Polizeibericht. Der Verkäufer rannte hinterher. Nach wenigen Metern sah sich der Verkäufer mit mehreren Männern konfrontiert. Die Bande schlug und trat auf ihn. Das Überfallopfer ging zu Boden. Die Täter flüchteten mitsamt dem hochwertigen Handy zu Fuß.

Kopf- und Kiefer-Verletzungen

Der Verkäufer erlitt durch den Überfall blutende Wunden an Kopf und Kiefer und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Kripo fragt: Wem sind gestern Abend fremde Personen oder fremde Fahrzeuge im Wohngebiet Alfred-Kranzfelder-Straße und Auf der Breite aufgefallen, oder wer hat die Auseinandersetzung gesehen oder gehört? Hinweise bitte bittet nun unter der Rufnummer (0831)9909-0 an die Kemptener Polizei.