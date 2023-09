Der Oktoberfestbesuch hätte einen jungen Mann aus Australien fast das Leben gekostet. Der Mann war volltrunken auf den Gleisen des Hauptbahnhofs unterwegs.

Am frühen Montagmorgen haben Beamte der Bundespolizei einen volltrunkenen Australier von den Gleisen des Hauptbahnhofes geholt. Der Mann war im Ausfahrtbereich des Bahnhofes zwischen den Gleisen 14 und 15 unterwegs.

Volltrunkener Australier war bereits zuvor am Hauptbahnhof aufgefallen

Nach Angaben der Bundespolizei handelte es sich bei dem Mann um einen 28-jährigen Australier aus Orange im australischen Bundesstaat New South Wales. Der Mann sei für die Beamten der Bundespolizei München kein Unbekannter gewesen. Gegen 0:45 Uhr hatte er am Gleis 15 direkt an der Kante des Bahnsteiges geschlafen und gegen 1:30 Uhr dann mehrfach ohne Grund an der Wache im Hauptbahnhof geklingelt. Einem Platzverweis durch die Polizei war der Mann anschließend nachgekommen.

Mann aus New South Wales verbrachte die Nacht bei der Polizei

Um auszuschließen, dass sich der Mann erneut in Gefahr begibt, wurde der Mann in einer Arrestzelle ausgenüchtert. Erst in den Morgenstunden konnte der Australier die Polizeiwache wieder verlassen. Gegen den Mann leitete die Polizei Ermittlungen wegen unerlaubtem Aufenthalt im Gleisbereich ein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille.