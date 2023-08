Nachdem Unbekannte Anfang August mehrere Ortsschilder in der Region Göppingen geklaut hatten, kommt jetzt Bewegung in den Fall. Die Polizei hat dank Zeugenhinweise jetzt 12 Schilder wiedergefunden.

Anfang August haben Unbekannte in der Region Göppingen 19 Ortsschilder geklaut. Mittlerweile fehlen der Polizei zufolge bereits 30 Schilder in der Region. Ein Zeuge hat jetzt in einem Feld bei Schorndorf-Schlichten zwölf der geklauten Ortsschilder gefunden und die Polizei informiert.

Von den Tätern weiter keine Spur

Neben den Ortsschildern lagen auch zwei weitere Verkehrszeichen in dem Feld. Die Polizei Göppingen sucht weiter die unbekannten Täter und bittet unter der Telefonnummer 07161/632360 um weitere Hinweise.