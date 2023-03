Bei Baggerarbeiten im Kleinen See in Lindau am Bodensee treten auf einmal öltypische Erscheinungen auf der Wasseroberfläche auf. Die Feuerwehr rückt an.

Im Uferbereich des Kleinen Sees vor Lindau fanden im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen Baggerarbeiten eines Unternehmens statt. Dabei wirbelten die Bauarbeiten mit dem Bagger wohl etwas auf. Denn auf einmal "lösten sich vom Seegrund Altlasten mit öltypischem Erscheinungsbild", wie es im Polizeibericht heißt.

Feuerwehr bindet Stoffe im See ab

Durch die freigesetzten Stoffe, die daraufhin an der Wasseroberfläche trieben, kam es zu einer deutlich sichtbaren Schlierenbildung, die bei Öl im Wasser charakteristisch ist. Die Arbeiten wurden umgehend eingestellt und die Feuerwehr rückte auf der Stelle aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten sofort für eine Abbindung der Stoffe. Es kam dadurch nur zu einer geringfügigen Verunreinigung. Es ist jedoch wohl noch nicht ganz klar, ob es noch mehr solcher Altlasten in dem See gibt.

Allgemein werden als Altlasten Verunreinigungen des Boden und des Grundwassers verstanden, die auf einen menschlichen Eintrag von schädlichen Substanzen in der Vergangenheit zurückzuführen sind.