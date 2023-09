Ein Lkw-Fahrer hat sich während dem Stau auf der A7 bei Bad Grönenbach besonders dreist verhalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Wegen einer Baustelle am Allgäuer-Tor-West kam es am Donnerstag, den 21.09.2023, wie bereits berichtet auf der A7 bei Bad Grönenbach zu einem Rückstau zwischen der Rastanlage und der AS Bad-Grönenbach in Richtung Füssen. Der Fahrer eines Sattelzugs verursachte durch Auffahren auf das Stauende einen Verkehrsunfall mit zwei Autos. Ein dreister Gaffer, wie die Polizei mitteilt, hat dort unter anderem die Unfallstelle gefilmt.

Lkw-Fahrer ignoriert Anweisung und fährt Polizistin hinterher

Im Zuge der Unfallaufnahme auf der A7 wurde der Verkehr durch eine Beamtin der Autobahnpolizei Memmingen kurzfristig komplett gestoppt. Ein 43-jähriger Fahrer eines Lkw ignorierte jedoch die Anweisung der Polizeibeamtin und fuhr im Schritttempo über den rechten Fahrstreifen hinter der Beamtin her, als diese Lichtbilder von der Unfallstelle aufnahm.

Lkw-Fahrer filmt Unfall auf A7 bei Bad Grönenbach

Während der Fahrt hielt der dreiste Gaffer, wie die Polizei ihn beschreibt, sein Mobiltelefon aus dem Fahrerfenster und machte Videos von den teilweise total beschädigten Autos, die wegen dem Unfall auf dem linken Fahrstreifen standen. Den Fahrer des Lkw erwartet nun eine Bußgeldanzeige im unteren dreistelligen Bereich. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über das Verhalten des Kraftfahrers in Kenntnis gesetzt.