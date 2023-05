Ein Familiendrama hat sich an Pfingsten in Baden-Württemberg ereignet. Eine Frau soll ihre beiden Kinder getötet haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll die 56-Jährige ihre 13-jährige Tochter und ihren 17 Jahre alten Sohn in ihrer Wohnung in Schwieberdingen, einer Gemeinde mit rund11.000 Einwohnern im Landkreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg) umgebracht haben. Die Tat ereignete sich wohl zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Anschließend fuhr die Frau in die rund sechs Kilometer entfernte Stadt Korntal-Münchingen und brachte sich dort um.

Motiv der Tat in Schwieberdingen ist noch unklar

Warum es zu der Tat kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sich die Tat auf einem ehemaligen Bauernhof ereignet haben. Die Mutter habe demnach ihre Kinder erstickt. Offenbar war der Sohn pflegebedürftig.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe

Unsere Redaktion berichtet üblicherweise nicht über Suizide. In diesem Fall besteht allerdings ein öffentliches Interesse an der Tat. Sollten Ihr selbst Selbstmordgedanken hegen oder euch in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, sucht Euch Hilfe. Diese bekommt Ihr zum Beispiel anonym und kostenlos bei der Telefonseelsorge. Diese ist rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 0800/1110111 oder 0800/1110222. Die Telefonseelsorge bietet auch online Hilfe. Diese finden Ihr unter diesem Link.