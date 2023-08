In Neu-Ulm haben am Samstagnachmittag Polizeibeamte eine vernachlässigtes Kind in einem Hotelzimmer gefunden. Die Beamten wurden auf den Fall aufmerksam als seine betrunkene Mutter in einem Restaurant in Streit geriet.

Die 39-jährige Frau war am Nachmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl in einem Restaurant in Streit geraten. Der Polizei zufolge war die Frau betrunken und hatte keinerlei Ausweispapiere dabei. Die Polizisten begleiteten sie daraufhin in ihr Hotelzimmer um ihre Identität festzustellen.

Lebensgefährte schläft, statt sich um das Kind zu kümmern

Im Hotelzimmer konnte die Frau sich zwar ausweisen, allerdings fanden die Beamten in dem völlig verwahrlosten Zimmer auch den vierjährigen Sohn der 39-Jährigen vor. Das Kleinkind sollte eigentlich vom 34-jährigen Lebensgefährten der Frau beaufsichtigt werden. Der schlief jedoch so tief, dass die Beamten ihn erst nach mehrmalige Ansprache aufwecken konnten.

Junge kommt in Pflegefamilie unter

Ein Alkoholtest beim Lebensgefährten ergab schließlich einen Wert von etwa 2,5 Promille. Die Mutter des Jungen war laut Polizei zu stark betrunken, um den Alkoholtest zu machen. Nach Absprache mit dem Jugendamt brachten die Beamten das vernachlässigte Kind bis auf Weiteres in eine Pflegefamilie.