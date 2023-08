Am Mittwoch wollte die Kripo Memmingen einen mutmaßlichen Einbrecher ins Gefängnis einliefern. Doch der flüchtete. Nun läuft ein Großeinsatz der Polizei.

Nachdem Ende Juli in ein Massagestudio in Memmingen eingebrochen worden war, ermittelte die Kriminalpolizei Memmingen einen 26-jährigen Tatverdächtigen. Der junge Mann soll am Sonntag, 30. Juli, in das Massagestudio am Schweizerberg eingebrochen sein und eine Trinkgeldkasse und ein Sparschein gestohlen haben. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro, berichtete die Polizei damals.

Polizisten sollten Tatverdächtigen ins Gefängnis bringen

Am Mittwoch verhafteten Polizisten nun den jungen Mann per Haftbefehl des Amtsgerichts Memmingen. Nachdem die Beamten der Kriminalpolizei ihn der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt hatten und diese den Haftbefehl bestätigte, sollten die Polizisten ihn in ein Gefängnis bringen.

Verhafteter nutzt unaufmerksamen Moment der Polizisten und flüchtet

Doch auf dem Weg dorthin nutzte der 26-Jährigen einen unaufmerksamen Moment der Polizisten und flüchtete. Obwohl die Polizei sofort eine großangelegte Suche nach dem 26-Jährigen im Raum Memmingen startete, blieb er bis jetzt verschwunden. Die Suche läuft weiter. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand aber nicht davon aus, dass der 26-Jährige eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt.

Beschreibung des mutmaßlichen Einbrechers

Der mutmaßliche Einbrecher wird folgendermaßen beschrieben:

ein 26 Jahre alter Mann

deutsch

1,80 Meter groß

schlank

Bei seiner Flucht trug der junge Mann einen grauen Pullover mit auffälligem Dreieck auf dem Rücken und eine schwarze langer Hose. Wie die Polizei weiter berichtet, ist er möglicherweise mit einem dunkelgrauen Herrenfahrrad unterwegs.

Polizei Memmingen bittet um Hinweise

Wer den Mann gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich an die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 oder auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.