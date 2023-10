Wegen starken Regen kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Murenabgang am Brenner. Die Straße wurde verschüttet. Auch ein Auto wurde erfasst.

Am Dienstag, den 31. Oktober 2023, gegen 2:40 Uhr in der Früh, kam es laut Polizei auf der A13 im Gemeindegebiet von Gries am Brenner zu einem Murenabgang. Auslöser für die Schlammlawine waren starke Regenfälle, die das Erdreich aufweichten. Beide Richtungsfahrbahnen wurden vorerst verschüttet.

Auto von Mure am Brenner erfasst, aber keine Verletzten

Ein auf der Fahrbahn in Richtung Norden fahrendes Auto wurde von der Mure erfasst. Personen kamen der Polizei zufolge aber nicht zu Schaden.

Die Verkehrslage

Örtliche Umleitungsmaßnahmen wurden sofort eingerichtet. Der LKW-Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird derzeit in Italien angehalten. Der PKW-Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird örtlich über die B 182 (Brennerbundesstraße) umgeleitet. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden ist derzeit wieder für den gesamten Fahrzeugverkehr befahrbar. Die Aufräumungsarbeiten sind derzeit noch im Gange.