Ein Auto ist München am Dienstag mit einer Tram zusammengestoßen. Der 36-jährige Fahrer des Smarts beabsichtigte laut Polizei gegen 16:50 Uhr auf der Straße Am Knie zu wenden, als es passierte.

Auto wird von Tram noch 30 Meter weit geschoben

Zeitgleich fuhr dort nämlich eine Trambahn der Linie 19. Während des Wendevorgangs des 36-Jährigen kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Smart und der Tram. Das Auto wurde von der Tram erfasst und noch circa 30 Meter von der Trambahn vor sich hergeschoben.

Autofahrer schwer und Frau in Tram leicht verletzt

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine 78-jährige Frau, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße Am Knie im Bereich des Unfallortes für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.