Zwei Bekannte teilen sich nach einer Feier in München ein Taxi. Urplötzlich zieht der eine ein Stichwerkzeug und sticht damit auf den Hals des anderen ein.

Der 62-Jährige mit Wohnsitz in München und der 64-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg kamen am Montag zusammen in Waldtrudering von einer Feierlichkeit. Die beiden "flüchtigen Bekannten", wie die Polizei sie beschreibt, teilten sich dann um kurz vor 20:00 Uhr offenbar ein Taxi.

Auf einmal auf Hals von Bekanntem eingestochen

Als sich das Taxi jedoch auf der Wasserburger Landstraße befand, zog der 62-Jährige völlig unvermittelt ein Stichwerkzeug. Damit griff er den 64-Jährigen an, indem er auf seinen Hals einstach.

Taxifahrer nimmt Mann das Stichwerkzeug weg und ruft Polizei

Der Taxifahrer handelte geistesgegenwärtig. Er schaffte es schließlich dem 62-Jährigen das Stichwerkzeug wegzunehmen. Außerdem verständigte er die Polizei, die kurz darauf eintraf.

62-Jähriger trotz Widerstand und verletztem Polizisten festgenommen

Die Polizeibeamten nahmen den 62-Jährigen fest. Das war allerdings nicht gerade einfach, weil der Mann erheblichen Widerstand leistete. ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.

64-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Auch interessant für dich: Polizei muss Unterstützungskräfte anfordern

Familiengespräch im Jugendamt eskaliert: Mann (35) beißt Polizisten in die Hand

Der 64-Jährige wurde unterdessen so schnell es ging in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er behandelt. Das Komissariat 11 hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Das Komissariat 11 ist sozusagen die Münchner Mordkommission. Es ist im Allgemeinen zuständig für vorsätzliche Tötungsdelikte, Geiselnahmen, Menschenraub oder Ähnliches. Die Hintergründe zu dem Angriff im Taxi und insbesondere das Tatmotiv sind laut der Polizei jedoch noch völlig unklar. Der 62-Jährige wurde inzwischen einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Waldtrudering ist ein Gebiet am östlichen Stadtrand von München. Ganz offiziell ist Waldtrudering kein eigener Stadtbezirk. Das Gebiet bildet allerdings zusammen mit weiteren Unterbezirken den Stadtbezirk 15 Trudering-Riem in München.