In Immenstadt hat ein Müllfahrzeug am Montag gleich zweimal am gleichen Tag einen Sachschaden verursacht.

Sachschaden an Wiese

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Fahrzeug der Müllabfuhr schon am Montagvormittag im Ortsteil Zaumberg über eine angrenzende Wiese. Das zog einen Flurschaden in Höhe von etwa 600 Euro nach sich.

Schaden an Wiese und Verkehrsschild

Später am Tag passierte so etwas Ähnliches in Obereinharz. Auch hier fuhr ein Müllfahrzeug über eine an die Fahrbahn angrenzende Wiese. Allerdings wurde hier auch noch ein Verkehrsschild beschädigt. Der Sachschaden an der Wiese und dem Feld beträgt hier circa 2.500 Euro. Den jeweils für den Sachschaden verantwortlichen Fahrer konnte die Polizei ermitteln.