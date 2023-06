100 Meter einen steilen Abhang hinuntergestürzt ist am Dienstagabend ein Mountainbiker in Vorarlberg. Er kam in einem Bachbett zum Liegen.

Der 52-Jährige unternahm zusammen mit drei Bekannten am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine Mountainbike-Tour in Vorarlberg. Wie die Polizei berichtet, starteten die Vier gegen 18 Uhr ihre Runde in Langenegg, fuhren nach Hirschberg und von dort wieder Richtung Tal. Anschließend nahmen sie einen unmarkierten, jedoch bekannten Steig im Bereich Rotachtunnel.

In manchen Passagen konnten sie den Steig allerdings nicht befahren und mussten ihre Mountainbikes schieben. In einem steilen Stück geschah dann das Unglück: Der 52-Jährige rutschte aus und stürzte ca. 100 Meter über steiles Gelände in die Tiefe. An einem Bachbett kam er schließlich zum Liegen.

Die drei Bekannten des Mannes setzten direkt einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber C8 barg den 52-Jährigen mit Hilfe eines Taus und brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Feldkirch.