In Steeg (Tirol) ist am Montagvormittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall in einem Tunnel verletzt worden. Der 26-Jährige war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen.

Der 26-Jährige fuhr gegen 10:35 Uhr mit seinem Motorrad auf der Lechtalstraße von Steeg kommend taleinwärts in Richtung Warth. Der Polizei Tirol zufolge war den Motorradfahrer im Tiefentaltobel Tunnel aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dabei krachte der Mann mit einem 42-Jährigen Autofahrer zusammen.

Motorradfahrer hatte Glück

Nach der Kollision wurde der Motorradfahrer gegen die Tunnelwand geschleudert. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus nach Reutte.

Lechtalstraße für Bergung und Rettung gesperrt

Die Polizei musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen die Lechtalstraße für knapp eineinhalb Stunden sperren. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzthubschrauber waren auch 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steeg und eine Polizeistreife im Einsatz.