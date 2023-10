Im Schongau hat sich am Mittwochnachmittag ein tragischer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer starb nachdem er gegen ein geparktes Auto geprallt war.

Bei einem Unfall in der Bahnhofstraße im oberbayerischen Schongau ist am Mittwochnachmittag ein 67-jähriger Motorradfahrer getötet worden. Der Mann war gegen ein abgestelltes Auto geprallt.

Motorradfahrer prallt in Schongau in abgestelltes Auto

Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd war der 67-jährige um kurz nach 16 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Peiting unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er während der Fahrt nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Gelände eines Autohauses gegen ein geparktes Fahrzeug. Dabei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle starb.

Sachverständiger soll Unfallursache klären

Die zuständige Staatsanwaltschaft München II zog einen Sachverständigen zur genauen Klärung der Unfallursache hinzu. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.