Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei Mindelheim ein Motorradfahrer mitgeteilt, welcher mit hohem Tempo über Wiesen und abseits der Feldwege fuhr.

Zwei Streifen begaben sich in Richtung Sontheim und fahndeten nach dem Motorradfahrer, sie trafen ihn jedoch nicht mehr an. Nach erster Mitteilung hatte das Motorrad kein Kennzeichen. Es folgen weitere Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder auch einen entsprechenden Schaden auf ihren Fluren (Gebiet südöstlich von Sontheim und zwischen Sontheim und Schlegelsberg) feststellen, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Mindelheim (Tel. 08261-76850) in Verbindung zu setzen.