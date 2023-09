Bei Scheidegg ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitag schwer verletzt worden. Der Biker war bei hohem Tempo von der Straße abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert.

Am Freitag kam der 20-jährige Motorradfahrer laut Polizei am späteren Nachmittag auf der B 308 zwischen Sigmarszell und Scheidegg wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er in eine Leitplanke.

Motorradfahrer mit etlichen Brüchen im Krankenhaus

Während der Motorradfahrer nach wenigen Metern zum Liegen kam, rutschte das Motorrad noch etliche Meter weiter. Der Motorradfahrer wurde mit etlichen Brüchen sowie einigen Prellungen und Schürfwunden zunächst in das Krankenhaus Lindenberg, im Anschluss aber in das Klinikum Kempten verlegt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro.