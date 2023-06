Tödlich verunglückt ist am Donnerstag ein 20-jähriger Motorradfahrer nahe Babenhausen. Eine Autofahrerin übersah den Biker beim Abbiegen.

Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr die Straße von Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) nach Oberroth (Landkreis Neu-Ulm) entlang. An der Einmündung zur Verbindungsstraße nach Osterberg, wollte die 35-Jährige mit ihrem Auto nach links abbiegen.

Autofahrerin übersieht nahe Babenhausen beim Abbiegen Motorradfahrer und kracht mit ihm zusammen

Sie sah allerdings nicht, dass ihr ein 20-jähriger Motorradfahrer entgegenkam. Der junge Mann krachte in die rechte Seite des Fahrzeugs. Durch die Wucht des Crashs wurde der 20-Jährige vom Motorrad geworfen. Sein Bike prallte anschließend mit einem Aut zusammen, das hinter der 35-Jährigen die Babenhauserstraße entlang fuhr.

Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb, berichtet die Polizei. Die 35-Jährige wurde dagegen nur leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Schaden liegt insgesamt bei circa 13.000 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Babenhauserstraße bleibt für mehrere Stunden gesperrt

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen stellte die Polizei das Auto der 35-Jährigen sicher. Außerdem musste sie zur Blutentnahme. Ein Unfallgutachter fuhr außerdem zur Unfallstelle und nahm sie genau unter die Lupe.

Die Staatsstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, Notarzt, Rettungsdienst und auch mehrere Polizeistreifen vor Ort.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei stand die 35-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs.