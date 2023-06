Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch in Kempten eine 16-jährige Fußgängerin erfasst. Beide wurden bei dem Unfall verletzt.

Der 37-jährige Motorradfahrer war am späten Mittwochnachmittag in der Kaufbeurer Straße stadtauswärts unterwegs. Ein vor ihm fahrendes Auto wollte dabei in die Franz-Sperr-Straße abbiegen und verringerte die Geschwindigkeit. Gleichzeitig überquerte die 16-Jährige die Straße hinter der Einmündung. Der Motorradfahrer konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ausweichen, prallte in die Jugendliche und stürzte.

Motorradfahrer erfasst Jugendliche in Kempten: Glücklicherweise nur leichte Verletzungen

Die 16-Jährige zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletztungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Motorradfahrer erlitt ebenfalls nur leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in rund 1.000 Euro.