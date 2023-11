Vor über 42 Jahren wurde die damals 13-jährige Kemptener Schülerin Sonja Hurler ermordet. Jetzt gibt es neue Hinweise. Zahlreiche Männer sollen jetzt eine Speichelprobe abgeben.

42 Jahre nach dem Mordfall an Sonjar Hurler aus Kempten kommt neue Bewegung in den Fall. Wegen besserer wissenschaftlicher Methoden sei es gelungen, DNA-Spuren zu sichern, die womöglich zum Täter führen, teilt die Polizei am Freitagmittag mit.

Sonja Hurler: Männer sollen Speichelproben abgeben

Über 100 Männer, die zur Tatzeit in der näheren Umgebung des mutmaßlichen Tatorts gewohnt haben, sollen laut Polizei nun gebeten werden, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Das gab Oberstaatsanwältin Karin Eger am Freitagmittag bekannt: "Mord verjährt nicht, wir werden weiterhin jeden Stein umdrehen."

