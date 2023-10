Mord verjährt nicht. Und manchmal führt das Aufrollen von Cold Cases zum Erfolg. Das ist jetzt der Polizei in München gelungen. Sie klärte einen 44 Jahre alten Mordfall auf.

Rentner wird 1978 in seiner Wohnung in Obergiesing ermordet

Silvester 1978 erlebte Josef Brunner nicht mehr. Der 69-jährige Rentner wurde eine Nacht vorher in seiner Wohnung in der Werinherstraße im Münchner Stadtteil Obergiesing ermordet. Als man ihn fand, lag er leblos in seiner Badewanne. Der sogenannte Badewannen-Mord sorgte Anfang 1979 in München und weit darüber hinaus für Schlagzeilen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und die Untersuchungen der Rechtsmedizin ergaben damals, dass der ledige Rentner in der Nacht auf den 31. Dezember 1978 durch stumpfe Gewalt getötet worden war. Außerdem war aus der Wohnung des Mannes 1.400 DM und ein Ring gestohlen worden.

Die Polizei fand heraus, dass sich der Rentner häufig mit jungen Männern getroffen hatte. Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei allerdings nicht ermitteln. Die Beamten suchten damals jedoch nach einem unbekannten Engländer und sicherten tatrelevante Fingerspuren am Tatort. Und die führten die Ermittler 44 Jahre nach der Tat zum Erfolg.

Internationaler Datenabgleich von Fingerspuren ergibt mehr als 44 Jahre nach der Tat einen Treffer

Weil Mord im deutschen Strafrecht nicht verjährt, werden Altfälle, sogenannte Cold Cases, immer wieder aufgerollt. So wurden die Ermittlungen auch in diesem Fall nie wirklich abgeschlossen, berichtet die Polizei. Die Beamten unternahmen kürzlich einen weiteren Versuche, diesen Mordfall doch noch aufzuklären. Über das Bayerische Landeskriminalamt stießen sie eine Auslandsrecherche der Fingerspuren an. Und dieses Mal landeten sie einen Treffer. Die Fingerspuren führten zu einem nun 70-jährigen Engländer, der in Großbritannien wohnt.

70-jähriger Engländer wurde in Großbritannien festgenommen

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I beantragte die Polizei einen Haftbefehl. Die englische Polizei nahm den Tatverdächtigen am 22. März 2023 in Großbritannien fest. Am 6. April wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Der 70-jährige Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft, so die Polizei. Damit sind die Ermittlungen der Polizei nach über 44 Jahren abgeschlossen.