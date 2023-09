In Götzis ist am frühen Mittwochmorgen eine Mopedfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 15-Jährige war mit einem Autofahrer kollidiert, der sie beim Abbiegen übersehen hatte.

Der 22-jährige Lustenauer fuhr am Mittwoch gegen 06:30 Uhr mit seinem Auto auf der Appenzeller Straße in Götzis zum Kreuzungsbereich Appenzeller Straße. Bei der Kreuzung wollte der 22-Jährige der Polizei zufolge nach links abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 15-jährige Mopedfahrerin aus dem Oberland, auf der Landesstraße in Richtung Götzis/Koblach.

Schwerer Sturz nach Zusammenstoß

Der 22-jährige Autofahrer übersah beim Abbiegen die von links kommende Mopedfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst sie ins KH Dornbirn. Am Auto und am Moped entstand ein Sachschaden. Der 22-Jährige wurde nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die Lastenstraße im Kreuzungsbereich auf beiden Seiten sperren.