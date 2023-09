In Rückholz ist am Montag ein Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 17-Jährige hatte zu spät bemerkt, wie eine vor ihm fahrende Autofahrerin anhalten musste und war auf das Auto aufgefahren.

Die 61-Jährige Autofahrerin war am Nachmittag auf der K OAL 23 in Richtung Wald unterwegs. Hinter ihr fuhr der 17-jährige Moped-Fahrer. Als die Autofahrerin nach rechts in Richtung Holzleuten abbiegen wollte, musste sie wegen einem Mädchen anhalten, das mit seinem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs war. Weil der 17-Jährige laut Polizei nicht genügend Sicherheitsabstand gelassen hatte, konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Autofahrer überfährt auf der Straße liegendes Moped

Der Jugendliche krachte gegen die linke hintere Seite des Autos und stürzte. Er blieb etwa drei Meter vor dem Auto liegen. Ein 40-jähriger Autofahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, fuhr anschließend über das auf der Straße liegende Moped, wodurch dieses knapp 80 Meter weit an den Straßenrand geschleudert wurde.

Mopedfahrer hatte Glück

Glücklicherweise erlitt der 17-Jährige nur leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer und die -fahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Polizei zufolge entstand ein Schaden von etwa 17.000 Euro.