Bei einem Unfall in Freilassing am frühen Samstagmorgen ist ein 61-jähriger Mofa-Fahrer gestorben. Reanimationsversuche vor Ort verliefen ohne Erfolg

Ein 61-jähriger Mofa-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr in Freilassing so unglücklich gestürzt, dass er noch am Unfallort an seinen Verletzungen starb. Laut Polizei war der Mann aus Freilassing an der Einmündung der Ehamer Straße zur Laufener Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen.

Beim Eintreffen der Polizei, wurde der Mofa-Fahrer bereits reanimiert. Trotzdem starb er aber wenige Minuten später. Wieso der Mann mit seinem Mofa gestürzt war, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut der Polizei hatte sich der 61-Jährige bei dem Unfall aber tödliche Verletzungen zugezogen.