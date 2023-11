Einsatz der Feuerwehr in einem Gewerbepark in Kaufbeuren am Donnerstag. Die Einsatzkräfte prüften einen möglichen Gasaustritt.

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde der Gasaustritt auf einem Firmengelände in der Leonhard-Kluftinger-Straße gegen 11:15 Uhr gemeldet. Nach Informationen von allgäuer-zeitung.de wruden 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter evakuiert. Die Gasmeldeanlage hatte Alarm geschlagen, kurz danach soll es auf dem Gelände auch nach Gas gerochen haben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften daraufhin das Gebäude, konnten aber glücklicherweise keinen Gasaustritt feststellen. Nachdem keine Gefahr für die Mitarbeiter des Unternehmens bestand, konnten alle 70 Personen gegen 17:30 Uhr an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort.