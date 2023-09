Ein Mann hat in Memmingen völlig unvermittelt auf einen Streifenwagen der Polizei eingeschlagen. Danach landete der Mann in Gewahrsam.

Eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen hat in der Nacht gegen 2:25 Uhr in der Münchner Straße einen Mann angetroffen, der mitten auf der Fahrbahn unterwegs war. Als die Polizisten sich dem Mann näherten, schlug dieser plötzlich auf den Streifenwagen ein. Durch die Attacke entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizeibeamten nahmen den 40-jährigen Mann anschließend in Gewahrsam. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Nötigung.