Das richtige Gespür hatte am Montag eine Mitarbeiterin in einem Oberstdorfer Hotel. Ihr kam der Verdacht, dass es sich bei einem Gast um einen Einmietbetrüger handeln könnte.

Mann ist wegen Einmietbetrugs polizeibekannt

Die Hotelmitarbeiterin teilte ihren Verdacht der Polizei in Oberstdorf mit. Eine Streife schaute daraufhin bei dem Oberstdorfer Hotel vorbei und nahm den Verdächtigen unter die Lupe. Dabei stellte sich heraus, dass der 48-jährige Mann tatsächlich bereits mehrfach wegen Einmietbetrugs aufgefallen ist.

Haftbefehl liegt gegen Verdächtigen vor

In dem Hotel in Oberstdorf hatte der Mann ebenfalls eine thailändische Rechnungsadresse angegeben, obwohl er laut Polizei nachweislich in Deutschland wohnt. Die Polizisten leiteten deshalb ein entsprechendes Strafverfahren ein. Als die Beamten die Daten des Mannes abglichen, stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Weil der 48-Jährige nicht das nötige Geld aufbringen konnte, um einer Verhaftung zu entgehen, lieferten ihn die Beamten im Gefängnis ab.