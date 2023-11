In Immenstadt ist am Dienstag ein junger Mitarbeiter des Alpseecoasters bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war nach Arbeiten an der Bahn ins Tal gerodelt. Dabei wurde er aus dem Rodel geschleudert.

Der Polizei zufolge hatte der Mitarbeiter der Sommerrodelbahn nach Betriebsende noch Restarbeiten durchgeführt. Anschließend war er ins Tal gerodelt. Dabei wurde der 19-Jährige während der Fahrt aus dem Rodel geschleudert und schwer verletzt.

Arbeiter war wohl nicht angeschnallt

Weil keine Mängel am Sicherheitsgurt festgestellt werden konnten, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der junge Mann zum Zeitpunkt des Unfalls nicht ordnungsgemäß angeschnallt war.