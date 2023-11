In Kempten hat ein betrunkener Autofahrer in Kempten zwei Autos beschädigt. Der Mann hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die geparkten Autos gekracht. Wie sich herausstellte saß er mit über zwei Promille hinterm Steuer.

Der 34-jährige Mann war mit seinem Auto auf der Illerstraße in Richtung Pfeilergraben unterwegs. Direkt nach dem Fußgängerüberweg verlor er der Polizei zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte zwei geparkte Autos. Dabei wurden sowohl der Unfallverursacher als auch sein Beifahrer leicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden.

25.000 Euro Schaden

An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten alkoholtypische Auffälligkeiten beim Unfallverursacher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten ordneten beim 34-Jährigen eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.