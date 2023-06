Am Sonntagabend hat die Polizei eine stark betrunkene Autofahrerin in Tettnang angehalten. Einem Zeugen war zuvor aufgefallen, dass die 30-Jährige in Schlangenlinien und mit ausgeschalteten Scheinwerfern auf der Straße gefahren war.

Der Zeuge informierte die Polizei, die die Fahrerin stoppen konnten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab dann der Polizeimeldung zufolge einen stolzen Wert von weit über vier Promille.

Fahrerin muss Führerschein abgeben

Die 30-Jährige musste anschließend in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein ist sie erstmal los. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr im Bereich der B 467 und der L333 den silbernen Kleinwagen der Autofahrerin bemerkt haben. Auch Verkehrsteilnehmer, die durch die Frau behindert oder gefährdet wurden sollen sich bei der Polizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/701-0 melden.