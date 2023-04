Eine heiße Verfolgungsjagd hat sich am Donnerstagabend ein 22-jähriger Autofahrer mit der Polizei in Kempten geliefert. Er raste nicht nur durchs Stadtgebiet und über eine rote Ampel, sondern heizte auch mit über 250 km/h über die Autobahn. Dabei überholte er zwei Lkw über den Standstreifen.

Am Donnerstagabend traf eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Kempten auf einen 22-jährigen Autofahrer in Kempten, den sie bereits am Tag zuvor ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer erwischt hatte. Das hatte den jungen Mann aber offenbar nicht davon abgehalten, sich erneut auf den Fahrersitz zu setzen.

Als der 22-Jährige am Brodkorbweg das Anhaltesignal des Streifenwagens bemerkte, hielt er nicht etwa an, sondern trat aufs Gas. Er fuhr an der Kreuzung Bordkorbweg/Schumacherring über eine rote Ampel und bog, ohne auf den Verkehr zu achten, in Fahrtrichtung Berliner Platz ab. Mehrere Autofahrer mussten stark abbremsen, um einen Crash zu vermeiden.

22-Jähriger drängelt sich rücksichtslos durch den Verkehr

Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 22-Jährige auf die Stephanstraße und drängelte sich dort rücksichtslos zwischen den fahrenden Fahrzeugen auf der rechten und linken Spur durch. Dabei schnitt er mehrere Verkehrsteilnehmer erheblich und nötigte sie zu starken Ausweichmanövern, wie die Polizei berichtet.

Autofahrer beschleunigt auf über 250 km/h

Anschließend fuhr er auf die A7 in Fahrtrichtung Ulm auf. Dort beschleunigte der 22-jährige auf eine Geschwindigkeit von über 250 km/h und überholte über den Standstreifen zwei Lkw, um sich weiter von dem Polizeiauto abzusetzen. Um eine weitere Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer auf der A 7 zu verhindern, beendeten die Beamten die Verfolgungsjagd.

Am selben Abend trafen die Polizisten den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift an. Sie leiteten mehrere Strafverfahren ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten beschlagnahmten sie zudem das Auto des 22-Jährigen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalls, vor allem Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrweise des 22-Jährigen behindert oder gar gefährdet wurden, sollen sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/99092050 melden.