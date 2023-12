Eine riskante Verfolgungsjagd hat sich am Sonntag ein Autofahrer in Friedrichshafen mit der Polizei geliefert. Rücksichtslos raste er mit weit über 100 km/h und teilweise ohne Licht durch die Stadt.

Die Polizei wurde am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr in Friedrichshafen auf den 29-jährigen Autofahrer aufmerksam, berichtet die Polizei. Die Beamten wussten, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Autofahrer rast mit über 100 km/h und ohne Licht durch Friedrichshafen

Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, gab der Mann Gas und raste mit weit über 100 km/h in Richtung Maybachplatz. Dabei saß eine Frau mit ihm im Auto. Schließlich bog er nach rechts in die Leutholdstraße ab, wo er trotz Dunkelheit die Lichter seines VW Golf abschaltete. Er raste mit überhöhtem Tempo in Richtung eines Parkplatzes, wo er sein Auto abstellte. Anschließend ging die Flucht zu Fuß weiter.

Flucht geht zu Fuß weiter - Polizei nimmt Mann fest

Die Polizisten holten ihn jedoch ein und nahmen ihn vorläufig fest. Der 29-Jährige verhielt sich gegenüber der Polizei aufbrausend und aggressiv, heißt es im Polizeibericht. Den Beamten kam deshalb der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. In einer Klinik musste er daher eine Blutprobe abgeben.

Polizei in Friedrichshafen sucht nach Zeugen

Auf den Mann kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun nach dem Mann und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise in dem Fall geben kann oder selbst durch die rabiate Fahrweise des Mannes gefährdet wurde, soll sich unter der Telefonnummer 07541/7010 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung setzen.

