In Isny hat ein Mann am Dienstagvormittag versucht zwei Bankkunden auszurauben. Der Täter drohte seinen Opfern dabei mit einer Pistole. In beiden Fällen hatten die Opfer zuvor Geld an einem Geldautomaten abgehoben. Die Polizei hat einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Kurz vor 10 Uhr soll der 20-Jährige eine 69-jährige Frau an der Volksbank-Filiale in der Bahnhofsstraße angesprochen haben. Der maskierte Täter näherte sich der Frau und forderte die Herausgabe des Geldes. Als die Frau der Forderung nicht nachkam, bedroht sie der Mann mit einer Pistole. Da die Frau auch weiterhin kein Geld herausgeben wollte, ergriff der Täter die Flucht.

Weiteres Opfer mit Waffe bedroht

Kurze Zeit später soll der gleiche Mann dann einen 26-jährigen Kunden der Sparkasse im Grabenweg bedroht haben. Auch von diesem Opfer hatte der Mann Bargeld gefordert, scheiterte - trotz Drohung mit der Waffe - aber ein weiteres Mal. Auch in diesem Fall floh er im Anschluss. Der Täter wurde der Polizei als etwa 20 bis 25-jähriger Mann beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hager und groß. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer Sonnenbrille und einer blauen Mund-Nase-Bedeckung maskiert.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei konnte kurze Zeit später einen 20-jährigen Mann festnehmen. Bei ihm fanden die Beamten unter anderem auch eine schwarze Soft-Air-Pistole. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen den 20-Jährigen. Die Kripo bittet um Hinweise zu den Taten. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, sollen sich unter der Telefonnummer 0751/803-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Was ist der Unterschied zwischen Raub und schwerer räuberischer Erpressung?

Bei einem Raub nimmt sich der Täter die Beute. Bei einer schweren räuberischen Erpressung lässt sich der Straftäter dagegen die Beute aushändigen. Im Strafgesetzbuch ist der Tatbestand der schweren räuberischen Erpressung im § 255 definiert. Demnach begeht ein Täter eine solche Straftat, wenn er eine Erpressung "durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben" begeht. Der Täter ist demnach gleich einem Räuber zu bestrafen.