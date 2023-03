Bei Hopfen am See haben sich am frühen Samstagmorgen zwei Arbeitskollegen gestritten. Einer der Beiden zückte ein Messer.

Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich Hopfen am See zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen. Ein 20-jähriger und ein 28-jähriger Mann aus Füssen fuhren mit einem Taxi nach Hause. Als es schließlich darum ging, wer das Taxi bezahlen soll, gerieten die beiden Männer derart in Streit, dass Sie aufeinander einschlugen. Einer der Beiden zog daraufhin ein Messer und bedrohte den anderen. Bei Eintreffen der eingesetzten Streifen hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und einmal wegen Bedrohung.