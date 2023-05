Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag, 12. Mai 2023 auf Samstag, 13. Mai 2023 in ein Sportgeschäft in Kaufbeuren eingebrochen.

Laut Polizei verschafften sich die Täter mit massiver Gewalt Zutritt zum dem Ladengeschäft in der Füssener Straße. Im Anschluss nahmen sie dann mehrere Sportartikel mit.

Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

Vor Ort übernahmen zunächst Beamte der Polizeiinspektion Kaufbeuren und des Kriminaldauerdienstes Memmingen die Ermittlungen. Diese führt nun die Kripo Kaufbeuren weiter. Über die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch. Die Kripo Kaufbeuren ist unter der Telefonnummer 08341/933-0 erreichbar.