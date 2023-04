In Buchloe haben Polizeibeamte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann und eine Frau bei einem verbotenen Autorennen erwischt. Den Beamten waren in der Amberger Straße zunächst zwei Autos aufgefallen, die hintereinander fuhren. Eines der Fahrzeuge fuhr dabei mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Schlangenlinien über die Fahrbahn.

Nach dem Kreisverkehr gaben beide Autos plötzlich Gas. Dabei erreichten sie der Geschwindigkeitsanzeigetafel im Ort knapp 100 Stundenkilometer. Außerorts rasten die Fahrer der beiden Autos zwischen 140 und 160 Stundenkilometer über die Straße. Schließlich fuhren sie in hohem Tempo in den Ortsbereich Amberg hinein. Einer der Fahrer musste links an einer Verkehrsinsel vorbeifahren, um einen Unfall zu vermeiden.

Polizei stoppt Autos im Ort

Im Ort konnten die Polizisten die Autos anhalten. Bei den Fahrern handelte sich der Polizeimeldung zufolge um einen 22-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau. Beide standen offenbar nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Beiden unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.