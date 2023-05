Ein 17-jähriger Jugendlicher ist mit seinem Kleinkraftrad am Dienstag in Babenhausen an der Polizei vorbeigerast. Dabei war er alles andere als legal unterwegs.

Gegen 19 Uhr am Dienstag fiel der 17-jährige Kleinkraftrad-Fahrer einer Polizeistreife in der Bahnhofstraße in Babenhausen auf. Der junge Mann verhielt sich nicht gerade unauffällig. Er raste nämlich laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und zudem nur auf dem Hinterrad fahrend, an der Streife vorbei.

Nicht zulässige Umbauten und kein Führerschein

Die Polizeistreife verfolgte den 17-Jährigen daraufhin und konnte ihn schließlich kurz vor Klosterbeuren zum Anhalten bewegen. Der Jugendliche hatte, wie der Polizei auffiel, sein Kleinkraftrad komplett umgebaut. "Diese Umbauten waren aber mit der Straßenverkehrszulassungsordnung nicht vereinbar", berichtet die Polizei. Außerdem besaß der 17-Jährige nicht einmal einen gültigen Führerschein für sein Gefährt. Die Polizei übergab den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.