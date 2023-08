In Friedrichshafen sind am Freitagvormittag zwei Männer attackiert worden. Die Täter haben möglicherweise eine Eisenstange und einen Schlagring eingesetzt.

In der Schanzstraße in Friedrichshafen sind am Montagvormittag zwei Männer attackiert und verletzt worden. Laut der Polizei ereignete sich die Tat vor einem Einkaufsgeschäft.

Gewalttat in Friedrichshafen: Opfer verletzt - Zeuge eilt zu Hilfe

Gegen 9:45 Uhr waren die 31 und 32 Jahre alten Männer vor dem Geschäft von einer Gruppe Männer angegriffen worden. Ein Zeuge des Geschehens eilte den beiden mit einem Besenstiel zu Hilfe. Die Angreifer ergriffen nach der Tat die Flucht. Laut der Polizei erlitten die beiden Opfer nicht unerhebliche Verletzungen.

Friedrichhafen: Täter waren wohl bewaffnet

Nach Aussagen der Opfer und des Zeugen, griffen die Täter mit einer Eisenstange und einem Schlagring an. Bei der Gruppe soll es sich um fünf Männer handeln, die im Anschluss an die Tat in Richtung Bodensee flüchteten.

Beschreibung der Täter nach Prügelattacke in Friedrichshafen

Die Angreifer sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 160 Meter und 170 Meter groß sein. Sie trugen einen Vollbart und sollen ein arabisches Aussehen haben. Ob sich Täter und Opfer kannten, bzw. ob es eine mögliche Vorbeziehung gab, überprüft die Kriminalpolizei derzeit.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in der Nähe des Tatortes verdächte Personen bemerkt haben, sollen sich bei der Polizei melden. Die Telefonnummer lautet 07541/701-0.