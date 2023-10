In Buchloe hat ein Unbekannter einen Mann mit einem Cocktailglas geschlagen. Das Opfer zog sich dabei eine blutende Kopfverletzung zu.

Laut der Polizei war ein betrunkener 20-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr mit einem noch unbekannten Mann in der Bahnhofstraße in Streit geraten. Dabei zerschlug der unbekannte Täter ein Cocktailglas am Kopf des 20-Jährigen.

Polizei sucht unbekannten Täter

Dieser zog sich dabei eine blutende Kopfverletzung zu und musste von einem Arzt versorgt werden. Der Täter entfernte sich vom Tatort. Bei ihm soll es sich um einen etwa 35-jährigen Mann handeln, der vermutlich türkisch sprach und humpelte. Bekleidet war der Täter mit einer Jacke mit Kapuze. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizeiinspektion Buchloe unter der Telefonnummer 08241/9690-0 oder per E-Mail an die Adresse pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de.