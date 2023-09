Auf dem Diedamskopf in Vorarlberg ist ein Gleitschirmpilot am Samstagmittag verunglückt. Der Mann hatte eine spezielle Landungstechnik ausprobiert und war dabei abgestürzt.

Am Samstag gegen 13:10 Uhr versuchte ein 27-jähriger Gleitschirmpilot nach dem Start auf dem Diedamskopf (Gemeindegebiet Schoppernau) der Polizei Vorarlberg zufolge eine so genannte "Toplandung". Dabei handelt sich um eine Landung in der unmittelbaren Nähe des zuvor erfolgten Starts.

Strömungsabriss führt zu Absturz

Etwa zehn Meter über dem Startplatz zog der Pilot dazu mehrfach an den Leinen und klappte dadurch die Enden seines Schirmes ein. Dabei ist es wohl zu einem Strömungsabriss gekommen und er stürzte zu Boden.

Verdacht auf Rücken- und Fußverletzungen

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte ein Hubschrauber den Mann aus Vorarlberg mit Verdacht auf Rücken- und Fußverletzungen ins LKH Feldkirch.