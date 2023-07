In Ungerhausen sind in der Nacht von Sonntag (16. Juli) auf Montag (17. Juli) Unbekannte in eine Bank eingebrochen. Die Täter haben versucht einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Einbruch zwischen Sonntag, den 16. Juli 20:00 Uhr bis Montag, den 17. Juli 07:15 Uhr in der Bankfiliale in der Memminger Straße. Die Diebe waren zunächst über den Bauhof eingestiegen, der sich im gleichen Gebäude befindet. Anschließend hebelten sie mehrere massive Metalltüren auf, um sich so Zutritt in die Bank zu verschaffen.

Täter flüchten ohne Beute

Mit Hilfe mitgebrachter Werkzeuge versuchten sie dann laut Polizei vergeblich den Geldautomaten zu öffnen. Die Täter mussten den Tatort schließlich ohne Beute verlassen. Ein Anwohner hatte in der Nacht noch gehört, wie ein Fahrzeug mit "quietschenden Reifen" davonfuhr.

Kripo ermittelt

Obwohl die Diebe nicht erfolgreich waren, richteten sie einen Schaden von mehreren tausend Euro am Gebäude und am Geldautomaten an. Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, oder Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Polizei melden.