Ein Handy, das ein Mann auf seinem Autodach vergessen hatte, löste am Dienstagabend einen Großeinsatz aus. Wie das passieren konnte:

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr fuhr ein Autofahrer laut Polizei die alte B18 aus Richtung Türkheim kommend in Richtung Mindelheim entlang. Der Fahrer hatte zuvor an einer Tankstelle gehalten und hatte dort sein Handy auf das Autodach gelegt. Als er dann losfuhr, war etwas in Eile gewesen. Der Autofahrer vergaß deshalb, dass sein Handy auf dem Fahrzeugdach liegt.

Handy fällt bei Mindelheim von Autodach und setzt Notruf ab

Auf Höhe des Mindelbergs kurz vor Mindelheim fiel das Gerät Dach herunter und auf die Straße. Das Handy wurde dabei stark beschädigt. Doch dem nicht genug: Durch den Aufprall aktivierte sich die E-Call-Funktion und setzte einen Notruf ab.

Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei rücken aus

Sofort rückten die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim, der Rettungsdienst ein Notarztfahrzeug sowie die Polizei Mindelheim zur B18 aus. Die Rettungskräfte gingen von einem Unfall aus und suchten die nähere Umgebung nach einem verunfallten Auto oder einer Hilfe suchenden Personen ab.

50 Einsatzkräfte etwa eine Stunde im Einsatz

Im Zuge der Suche fanden Einsatzkräfte dann das kaputte Mobiltelefon. Kurze Zeit später erschien der Besitzer des Handys an der Einsatzörtlichkeit. Er suchte mittlerweile nach seinem Handy. Die Einsatzkräfte übergaben dem Mann das stark beschädigte Gerät. Wegen des Handys waren für rund eine Stunde insgesamt 50 Einsatzkräfte im Einsatz.